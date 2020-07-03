У Німеччині б'ють на сполох: продажі нових авто впали на 40%

За даними німецької асоціації автомобільних імпортерів VDIK, реєстрація нових авто в червні скоротилося на 40% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Найбільший в Європі ринок автомобілів відчуває серйозне потрясіння. У червні було поставлено на облік всього 220 тисяч нових легкових автомобілів. За словами виконавчого директора VDIK Рейнхарда Цірпеля, в цьому році ринок Німеччини може скоротитися на 20% в порівнянні з 2019 роком до приблизно 2,8 млн. легкових авто. Нагадаємо, що в минулому році німецькими жителями було придбано понад 3,6 мільйона "легковиків".

Ринок нових авто в Німеччині встановив антирекорд. фото: carscoops.com

Якщо прогноз збудеться, то 2020 рік стане найгіршим роком за останні три десятиліття. Причому, на думку Цірпеля, 2,8 млн – це "оптимістичний прогноз". Падіння продажів за перше півріччя у Німеччині склало близько 35%, але до кінця року очікується стабілізація ситуації. Також, за словами Цірпеля, відкриття шоу-румів практично не вплинуло на продажу.

Позитивним трендом на тлі кризи є істотне збільшення попиту на електрифіковані автомобілі. Фото: bmw.com

Позитивним трендом на тлі кризи є істотне збільшення попиту на електрифіковані автомобілі. Так, за перше півріччя було реалізовано близько 90 тисяч легкових автомобілів з гібридними і електричними силовими агрегатами, повідомляє Autonews Europe. У Німеччині цьому сприяють державні програми підтримки продажів "зелених" авто.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні в червні спостерігався ріст продажів нових авто.