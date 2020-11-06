У Нідерландах побудували будинок на колесах на базі "Буханки"

У Нідерландах місцевий дилер УАЗу представив для своїх покупців будинок на колесах, який так і називається Bukhanka Camper.

Про це повідомляє сайт компанії UAZ Nederland. Bukhanka Camper отримала дах з вікнами, що піднімається. На стоянці він відкидається на 90 градусів, забезпечуючи додатковий простір у салоні.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

Житловий відсік забезпечили газовою плитою і невеликий раковиною. Диван для відпочинку розкладається, перетворюючись на двоспальне ліжко. Автомобіль має баки об'ємом 60 л для технічної води і 30 л – для питної води, балон з газом, додатковий акумулятор, трансформатор 12/220 В, додаткові світильники, відкидний столик і відділення для різної поклажі.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

У рух всюдихід призводить стандартний 112-сильний бензиновий мотор ЗМЗ-40911, що працює в парі з 5-ступінчастою "механікою" і повнопривідною трансмісією із знижуючим рядом.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

За бажанням покупців автомобіль може бути оснащений додатковим устаткуванням і аксесуарами, в тому числі посиленою підвіскою зі збільшеним кліренсом і позашляхової гумою на легкосплавних дисках.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, італійські дизайнери перетворили старий УАЗ в будинок на колесах.