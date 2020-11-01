У наступному році різко зросте попит на старі Mercedes W140 'Кабан'

В 2021 році легендарному Mercedes-Benz S-Class W140, відомому в народі під прізвиськом "Кабан" виповниться 30 років. А це значить, що він офіційно перейде в статус класичного автомобіля. Експерти очікують, що знаковий ювілей підштовхне до підвищеного попиту на модель, зокрема, серед колекціонерів.

Як пише PitaAuto, з наступного року Mercedes-Benz S-Class W140 можна буде зареєструвати на його батьківщині, в Німеччині, як класичне авто. Для цього власникові потрібно буде підкоритися загальним правилам: підтвердити, що автомобіль знаходиться в хорошому технічному і візуальному стані. Натомість він отримає преференції у вигляді більш низьких податків і можливість проїзду в історичні центри міста (старим же машинам часто це заборонено робити в Німеччині). До речі, зараз у ФРН зареєстровано близько 600 тис. Класичних "Мерседесів".

Відзначимо, що Mercedes-Benz S-Class W140 випускався в цілому 7 років – з 1991 по 1998 роки. Це був еталонний автомобіль свого часу, загалом виробник зі Штутгарта продав 406 532 екземплярів цієї моделі по всьому світу, що стало значним успіхом в порівнянні з його попередниками.

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