У МВС показали, як виглядають нові водійські права і техпаспорт в Україні

Віталій Сазонов Новини 11:31, 17.09.2020 Оновлено: 11:53, 17.09.2020

Міністерство внутрішніх справ показало водійські права і техпаспорт нового формату, які почнуть видавати з березня 2021 року. Документи адаптували під міжнародні, зокрема, європейські вимоги – для цього в них з'являться додаткові позначки.

Бланки нових документів були опубліковані на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Нагадаємо, про те, що Кабінет міністрів України затвердив нові зразки водійських прав і техпаспорта, стало відомо ще вчора.

Нові водійські права і техпаспорт в Україні – так виглядають їх бланки.
Фото: mvs.gov.ua

У нових водійських правах вказуватиметься група крові водія і резус-фактор, щоб медики могли оперативно надати допомогу в разі ДТП. Крім того, за згодою власника посвідчення також буде робитися мітка про посмертне донорство.

"Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У свою чергу в техпаспорті буде вказуватися інформація про екологічний стандарт транспортного засобу – від Євро-0 до Євро-6 або інший. У Європі від екнорм залежить податок, а також дозвіл на в'їзд в міста та окремі зони.

Нові документи почнуть видавати з березня 2021 року. Права і техпаспорт старого зразка будуть діяти паралельно – до закінчення свого терміну дії.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні будуть карати за скручування пробігу.

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