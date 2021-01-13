У МВС креативно підійшли до питання заміни водійських прав під час локдауну

Сергій Іванов Новини 10:55, 13.01.2021 Оновлено: 11:59, 13.01.2021

Локдаун та морози не перешкода, щоб замінити водійське посвідчення після закінчення 2-річного терміну з моменту видачі

Про це повідомляє сервісний центр МВС на своїй сторінці у Facebook. Для цього необхідно скористатися "Електронним кабінетом водія":

Просто відскануйте та завантажте у форматі pdf:

  • чинну медичну довідку за формою 083/о (одним файлом);

  • документ про зміну анкетних даних (за потреби).

Потім переглядаєте статус заявки. Якщо "Опрацьовано", то можна їхати у найближчий сервісний центр МВС та без черги забрати свої нові водійські права.

Як поміняти водійські права під час локдауну, розповіли в МВС.
obozrevatel.com

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