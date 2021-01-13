У МВС креативно підійшли до питання заміни водійських прав під час локдауну
Локдаун та морози не перешкода, щоб замінити водійське посвідчення після закінчення 2-річного терміну з моменту видачі
Про це повідомляє сервісний центр МВС на своїй сторінці у Facebook. Для цього необхідно скористатися "Електронним кабінетом водія":
Просто відскануйте та завантажте у форматі pdf:
чинну медичну довідку за формою 083/о (одним файлом);
документ про зміну анкетних даних (за потреби).
Потім переглядаєте статус заявки. Якщо "Опрацьовано", то можна їхати у найближчий сервісний центр МВС та без черги забрати свої нові водійські права.
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