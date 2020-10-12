У Москві зняли кортеж ефектних авто на українських номерах

Obozrevatel Новини 09:10, 12.10.2020

У Москві зняли ефектний кортеж автомобілів, який, судячи з номерних знаків, прибув з України. Розкішний кросовер Rolls-Royce Cullinan помітили в супроводі Toyota LC 200.

Відповідне фото опублікував Instagram-аккаунт vehicle.exclusive. Як видно на знімках, "Тойота" має реєстрацію Одеської області, а ось у "Роллса" номери нової київської серії.

Ефектний кортеж на українських номерах, помічений в Москві.
vehicles.exclusive, Instagram

Очевидно, що Cullinan є основним автомобілем в цьому кортежі – на сьогодні це один з найрозкішніших і найдорожчих кросоверів в світі (до слова, в Україні вже таких машин налічується з десяток). Що ж стосується Land Cruiser, на ньому, судячи з усього, пересувалася охорона.

Ефектний кортеж на українських номерах, помічений в Москві.
Скріншот публікації

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зняли перший кросовер Aston Martin за 7 млн грн.

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