У Москві п'яні школярки влаштували ДТП на викраденій Волзі
У Москві на вулиці Нижегородській сталася незвичайна ДТП. Дві п'яні школярки розбили кілька автомобілів. При цьому Волгу, в якій вони їхали, дівчата вкрали.
Про деталі ДТП повідомляє Drom. Водій автомобіля ГАЗ-3102 вирішив підвезти дівчат. Далі машина зупинилася, а водій з невідомих причин залишив транспортний засіб. У цей момент одна зі школярок сіла за кермо.
Молода викрадачка не впоралася з керуванням, в результаті автомобіль в ході поліцейської погоні вдарив припаркований Nissan. Після цього Волга перекинулася на дах, а школярки, які за даними слідства були п'яні, отримали травми і були госпіталізовані.
За інформацією ЗМІ, раніше вкрадений ГАЗ 3102 попадався з синьою мигалкою. На фото машина з тим же реєстраційним номером. Автомобіль може належати державному відомству.
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