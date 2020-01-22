У Монако засвітився золотий Bentley на українських номерах

У Монако нерідко можна зустріти дорогі автомобілі з України, оскільки багаті співвітчизники люблять відвідувати цю країну на своїх машинах.

Ось і недавно в Монте-Карло (адміністративна територія князівства Монако) засвітився черговий ексклюзив на українських номерах – кросовер Benltey Bentatyga. Фото автомобіля опублікував сайт autogespot.com.

Bentley Bentayga на українських номерах в Монако lamboroyce, Instagram

Машину зняли на одній з парковок у компанії з суперкаром McLaren 720S. Примітно що цей Бентлі має незвичайний золотистий окрас. Судячи з номерів, автомобіль зареєстрований в Києві.

Bentley Bentayga є одним з найдорожчих кросоверів сучасності. За версію з 4,0-літровим двигуном в Україні просять 8,1 млн грн, а ось варіант з 6,0-літровим мотором обійдеться мінімум у 9,4 млн грн. Найдорожчою ж є модифікацією є Bentley Bentayga 6.0 AT Mulliner – вона оцінюється у 14 млн грн.

Bentley Bentayga bentleymedia.com

Bentley Bentayga www.bentleymedia.com

До речі, це не перший дорогий автомобіль з України, який бачили в Європі останнім часом. Як уже повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому в Польщі зняли McLaren 720S з київськими номерами.

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