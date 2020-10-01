У Монако засвітився справжній бетмобіль на українських номерах

На вулицях Монако зняли справжнісінький бетмобіль. Цікаво, що незвичайне авто приїхало з України – у нього реєстрація Київської області.

Відома і історія цієї машини. Як повідомляє TopGir, спочатку бетмобіль знаходився в Литві, потім його привезли України для проходження реставрації на одному з СТО. Після ремонтних робіт автомобіль повинні були відвезти в Монако до власника ще в першій половині цього року, однак через пандемію і карантин відправка затрималася до осені.

Що стосується самого автомобіля як такого, це один з трьох бетмобілів, побудованих для фільму "Бетмен" 1989 року. В основі машини лежить Chevrolet Caprice, а під капотом ховається V12 від BMW 7-Series 1994 року.

Головна зовнішня риса бетмобіля – ефектний кузов. І фото з Монако це зайвий раз підтверджують: як видно, перехожі охоче його фотографували.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на дорогах України зростає кількість нових Rolls-Royce за 625 000 доларів.