У Молдові п'яна жінка їхала за кермом та одночасно годувала дитину грудьми

Курйозний випадок стався в Молдові. Екіпаж поліції запримітив на дорозі автомобіль, який їхав хаотичною траєкторією. Коли патрульні зупинили машину, виявилося, що за її кермом перебувала напідпитку жінка, яка, до того ж, годувала дитину грудьми.

Як пише PiataAuto.md, випадок стався в ніч з 10 на 11 листопада 2020 року в селі Крушово Кріуленского району. Повідомляється, що інспектори відразу ж звернули увагу на стійкий запах алкоголю в автомобілі, тому змусили пройти 30-річну водіїв тест на алкоголь. Драгер показав наявність 0,92 проміле алкоголю в її крові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Пізніше жінка зізналася, що незадовго до водіння приймала алкогольні напої. Весь цей час з нею була її малолітня дитина.

Поліція вилучила у автомобілістки права. Тепер її справою займеться суд.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в патрульної поліції України дали роз'яснення, як повернути водійське посвідчення після позбавлення прав. Також, як уже писав OBOZREVATEL, в Україні внесли зміни до правил дорожнього руху, які торкнуться як водіїв, так і інших учасників дорожнього руху.