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24 квітня • оновлено в 20:10
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У мережу злили перші фото нового Toyota Hilux

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В результаті витоку інформації в мережі з'явилися перші ілюстрації оновленого пікапа Toyota Hilux.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

Це одна з найпопулярніших моделей компанії, і в цьому році вона отримав ряд істотних оновлень. Так, зокрема, машину оснастять новою світлотехнікою зі світлодіодами, розшириться палітра кольорів і матеріалів обробки, а також буде розширено асортимент колісних дисків.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

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Очікується, що крім зовнішнього вигляду пікап отримає і більш потужні мотори. Наприклад, нинішній 177-сильний 2,8-літровий дизель додасть в потужності, а топ-версія отримає абсолютно новий 6-циліндровий турбодизель, щоб протистояти "фордівському" Ranger Raptor.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota продовжує продавати в ряді країн свої "вінтажні" версії Land Cruiser, причому, ці автомобілі користуються гарним попитом.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія
Теги
новини авто пікап Toyota нові авто
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