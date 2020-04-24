У мережу злили перші фото нового Toyota Hilux

В результаті витоку інформації в мережі з'явилися перші ілюстрації оновленого пікапа Toyota Hilux.
2021 Toyota Hilux
motor1.com
Це одна з найпопулярніших моделей компанії, і в цьому році вона отримав ряд істотних оновлень. Так, зокрема, машину оснастять новою світлотехнікою зі світлодіодами, розшириться палітра кольорів і матеріалів обробки, а також буде розширено асортимент колісних дисків.
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
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Очікується, що крім зовнішнього вигляду пікап отримає і більш потужні мотори. Наприклад, нинішній 177-сильний 2,8-літровий дизель додасть в потужності, а топ-версія отримає абсолютно новий 6-циліндровий турбодизель, щоб протистояти "фордівському" Ranger Raptor.
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota продовжує продавати в ряді країн свої "вінтажні" версії Land Cruiser, причому, ці автомобілі користуються гарним попитом.
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