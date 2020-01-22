У мережу просочилися перші фото найкрутішого Volkswagen Golf 2020

Новий Volkswagen Golf GTI дебютує пізніше в цьому році. Але перші фото спортивного гетчбека вже з'явилися в мережі.

На фото новий Фольксваген Гольф GTI потрапив зовсім без камуфляжу. Завдяки цьому добре видно новий задній бампер з розвиненим дифузором, величезний спойлер на кришці багажника і великі колісні диски. Як з'ясував OBOZREVATEL, офіційна презентація нової моделі відбудеться в рамках Женевського автосалону в березні.

Великі патрубки і спойлер – атрибути VW Golf GTI Instagram wilcoblok

Власне, спортивний стайлінг – важлива складова, яка відрізняє високопродуктивні модифікації від стандартних версій. VW Golf 2020 – не виняток. Тому і спереду новий GTI виглядатиме досить агресивно.

Стандартний Фольксваген Гольф 2020 виглядає стримано. Хоча це не надовго vw.com

Про це свідчить ще одне фото, на якому зібрані відразу всі потужні варіанти нового гетчбека. Правда, якість зображення потребує багато кращого, але розглянути деталі можна.

Вже відома зовнішність всіх спортивних VW Golf Instagram wilcoblok

Так, Golf GTI 2020 (241 к.с.) буде виглядати ідентично дизельному VW Golf GTD (197 к.с.) і гібридному Volkswagen Golf GTE (241 к.с.). Більш загрозливу і брутальну зовнішність отримають найпотужніші модифікації – Golf R (328 к.с.) і Golf GTI TCR (296 к.с.), але ці автомобілі будуть представлені влітку цього року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Volkswagen вже вивів свій новий електричний кросовер на дороги.

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