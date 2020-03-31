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31 березня • оновлено в 16:59
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У мережі з'явилися нові фото рідкісного РАФа, що вважався втраченим

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Як ми розповідали раніше, в Чилі випадково виявили ранню версію РАФ-977В.

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

Архівне фото РАФ-977В (1960-61 р.в.)

Архівне фото РАФ-977В (1960-61 р.в.)

autowp.ru

Ця модель вважалася втраченою. Місцевий блогер RiveroNotario відвідав місце стоянки унікальної знахідки і виклав в мережі Flickr нові більш якісні фотографії раритету.

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

Як цей радянський мікроавтобус виявився в Сантьяго? За словами власника, він належав швейцарському священику, який привіз його в Чилі.

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

Машина потребує серйозної реставрації. Замість рідного мотора на машині встановлений двигун Chrysler, а приладова панель перекочувала з однією з моделей Chevrolet.

РАФ-977В

РАФ-977В

flickr.com/photos/riveranotario/

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, умілець з Бєлгорода зробив з "Москвича" хот-род в американському стилі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Чилі
Теги
СРСР ретро б/к автомобіль авто новини
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