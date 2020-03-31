У мережі з'явилися нові фото рідкісного РАФа, що вважався втраченим

Як ми розповідали раніше, в Чилі випадково виявили ранню версію РАФ-977В.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Архівне фото РАФ-977В (1960-61 р.в.)
autowp.ru
Ця модель вважалася втраченою. Місцевий блогер RiveroNotario відвідав місце стоянки унікальної знахідки і виклав в мережі Flickr нові більш якісні фотографії раритету.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Як цей радянський мікроавтобус виявився в Сантьяго? За словами власника, він належав швейцарському священику, який привіз його в Чилі.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Машина потребує серйозної реставрації. Замість рідного мотора на машині встановлений двигун Chrysler, а приладова панель перекочувала з однією з моделей Chevrolet.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, умілець з Бєлгорода зробив з "Москвича" хот-род в американському стилі.
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