У мережі з'явилися нові фото рідкісного РАФа, що вважався втраченим

Як ми розповідали раніше, в Чилі випадково виявили ранню версію РАФ-977В.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Архівне фото РАФ-977В (1960-61 р.в.) autowp.ru

Ця модель вважалася втраченою. Місцевий блогер RiveroNotario відвідав місце стоянки унікальної знахідки і виклав в мережі Flickr нові більш якісні фотографії раритету.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Як цей радянський мікроавтобус виявився в Сантьяго? За словами власника, він належав швейцарському священику, який привіз його в Чилі.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Машина потребує серйозної реставрації. Замість рідного мотора на машині встановлений двигун Chrysler, а приладова панель перекочувала з однією з моделей Chevrolet.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, умілець з Бєлгорода зробив з "Москвича" хот-род в американському стилі.

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