У мережі розповіли про особливості дизельного VW Passat зі США і вартості його купівлі

На американських аукціонах велика кількість українців часто купує бензинові Volkswagen Passat, однак мало хто знає, що цю модель можна придбати в Штатах і з дизельним мотором. Хоча коштує таке авто тих самих грошей, що і класика, яка працює на бензині.

Як пише auto.24tv.ua, дизельні VW Passat випускалися для ринку США з 1996 по 2015 роки. Водночас зараз за свіжі екземпляри – Volkswagen Passat TDI 2010-2015 років – просять на аукціонах Copart, Manhaim, IAAI від 2000 дол 3800 доларів. Як і у випадку з іншими "битками", ціна залежить від характеру і ступеню пошкоджень, комплектації та пробігу.

Volkswagen Passat TDI продавався у США в двох комплектаціях - SE і SEL autoevolution.com

На вибір доступні машини в декількох версіях – з мотором 1.9 на 105 к.с. (250 Нм) та 2.0 потужністю 140 і 170 к.с. (з крутним моментом 320 і 350 Нм відповідно). Привід є як передній, так і повний. Також існує можливість вибору трансмісії – 6-ступінева "механіка" і "робот" DSG.

Комплектацій і дизельних VW Passat для Америки дві – SE і SEL. У першому випадку передбачені галогенні фари, світлодіодні ліхтарі, шкіряний мультируль, електропривод водійського сидіння, електросклопідйомники. У другому – до списку додається шкіряне оздоблення салону, кнопка запуску двигуна, електрорегулювання обох передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, 5,5-дймовий дисплей з системою навігації. Вибрані моделі до обох комплектації пропонувався парктроник та панорамний дах.

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