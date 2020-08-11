У Мережі розповіли про неіснуючий український Mercedes — ЗАЗ Гетьман

На сервісі YouTube автомобільний оглядач Віктор Степанов випустив ролик, в якому розповів про конкурента Mercedes S-Class, який готує Запорізький автозавод – ЗАЗ Гетьман. Відео привертає увагу тим, що воно присвячене неіснуючій машині.

Втім, незважаючи на фейковий інформацію, ролик виявився популярним – лише за три дні від моменту публікації його подивилися понад 50 тис. користувачів.

Неіснуючий ЗАЗ Гетьман. Скріншот відео

У відео Віктор Степанов посилається на "свого інсайдера", який і розповів йому про майбутній ЗАЗ Гетьман. Заявляється, що новий ЗАЗ буде преміальної моделлю, яка буде змагатися з Mercedes-Benz S-Class нового покоління і російським лімузином Aurus Senat. При цьому автомобіль буде випускатися в стандартній та подовженій версіях, а в майбутньому очікується поява ще й лімузина, а також броньованого варіанту.

Неіснуючий ЗАЗ Гетьман. Скріншот відео

Степанов говорить, що вихід нової моделі допоможе вибратися ЗАЗу з труднощів, які він переживає останні роки. Проект ЗАЗ Гетьман буде фінансуватися державою, загальні інвестиції в нього складуть 2,6 млрд грн. На нові зазівські автомобілі, в першу чергу, пересідатимуть чиновники.

Неіснуючий ЗАЗ Гетьман. Скріншот відео

Одночасно з цим стверджується, що частина компонентів для майбутнього ЗАЗ Гетьман вже готові – їх нібито поставить китайський партнер, виробник преміальних авто Hongqi. Саме одна з моделей цієї марки – представницький седан Hongqi H9 – і відображена у відео, тільки в даному випадку його "замаскували" під ЗАЗ, замінивши оригінальні значки на логотипи Запорізького автозаводу (за допомогою фотошопу).

Як би там не було, але це ще не всі фейки – автор відео навіть "склав" ціну на машину. За його словами, ЗАЗ Гетьман буде коштувати від 1 млн 313 тис. грн, за ці гроші "будуть запропоновані" стандартні версії з мотором V6. А ось топові варіанти – броньовані з V12 – оцінять близько 20 млн грн. Також повідомляється, що виробництво ЗАЗ Гетьман почнеться у 2022-2024 роках.

Зрозуміло, ніякого підтвердження цієї інформації немає, тому її не варто сприймати за чисту монету.

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