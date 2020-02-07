У мережі розкрили дизайн нового кросовера Mitsubishi

Нове покоління Mitsubishi Outlander дебютує в другій половині нинішнього року.

Про це повідомляє портал Carscoops. Наші колеги поділилися всієї відомої інформації про майбутню новинку і запропонували своє бачення дизайну моделі.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

У 2016 році компанія Mitsubishi стала частиною міжнародного альянсу Renault-Nissan. Позитивним моментом є зниження витрат на запуск нових моделей за рахунок використання загальних платформ.

Mitsubishi Outlander 2021 проходить фінальні тести carscoops.com

Зокрема, очікується, що новий Outlander успадкує платформу Renault-Nissan CMF-C/D, яка вже використовується на Nissan X-Trail і Renault Koleos, а також інших моделях альянсу. Новинка стане більшим за свого попередника. Нагадаємо, що актуальна модель має габаритні розміри (Д/Ш/В) – 4695x1810x1710 мм.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

Mitsubishi Outlander покоління дебютував в 2015 році, а в 2018 піддався радикальному рестайлінгу mitsubishi.com

Cвоє обличчя

А ось дизайн моделі і внутрішнє оформлення у новинки буде власним. У минулому році компанія Mitsubishi натякнула, як будуть виглядати кросовери марки, показавши на автошоу в Женеві концепт Engelberg.

Новий Outlander багато в чому буде нагадувати концепт Mitsubishi Engelberg, показаний в минулому році в Женеві mitsubishi.com

Від концепту новинка успадкує загальну стилістику з м'язистими формами, тонованими стійками, декоративною вставкою на задній стійці, візуально відокремлює лінію даху, С-образні хромовані вставки на передньому бампері і інші елементи декору.

Новини Суперник Nissan Qashqai від Mitsubishi отримав дизайн пікапа

В інтер'єрі також можна буде виявити багато відсилання до дизайну концепту, зокрема, великий дисплей мультимедійної системи, а також окремий сенсорний екран для управління кліматом. За рахунок збільшення розмірів, новинка стане просторішою для мешканців салону.

Салон концепту Mitsubishi Engelberg mitsubishi.com

Для новинки будуть традиційно доступні два варіанти конфігурації салону – 5- і 7-місний. В активі моделі очікується комплекс систем допомоги водієві MI-Pilot, що включає адаптивний круїз-контроль з функцією stop & go, система контролю за розміткою і утримання в смузі, система стабілізації і контролю тяги, а також інші корисні електронні системи.

Гібрид PHEV

Хоча ще немає точного підтвердження всієї лінійки силових агрегатів, є інформація про гібридної версії PHEV. Вона отримає 2,4-літровий чотирициліндровий ДВС потужністю 128 к.с. (94 кВт). Крім того, в арсеналі новинки буде два електродвигуни потужністю 94 л.с. (69 кВт) і літій-іонної акумулятор ємністю 13,8 кВтг. На електротязі автомобіль зможе подолати до 70 км.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

Очікується, що на деяких ринках Outlander буде доступний з 1,5-літровим чотирициліндровим турбомотором від Eclipse Cross. Однак, з огляду на більші габарити моделі, потужність мотора буде збільшена з 150 к.с. приблизно до 170. Крім того, в рамках кооперації з Nissan на автомобілі можуть з'явиться силові агрегати від X-Trail.

А конкуренти хто?

Новий Outlander зіткнеться з серйозною конкуренцією в сегменті кросоверів. Серед них, такі успішні моделі, як Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Subaru Forester і Toyota RAV4, не кажучи вже про "родичів" – Nissan X-Trail і Renault Koleos.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

Деякі експерти вважають, що новий Outlander дебютує на майбутньому автосалоні в Нью-Йорку, проте президент Mitsubishi Europe Бернар Луар повідомив, що кросовер буде представлений в другій половині цього року. Приблизно в цей же час буде випущений невеликий позашляховик.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi розширила сімейство кросссовер.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал