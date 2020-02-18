У мережі продають Porsche Cayenne за ціною б/у ЗАЗ Ланос. фото

Кросовер Porsche Cayenne за свою 18-річну історію знайшов безліч шанувальників. Але його найбільш цікава модифікація залишилася непоміченою. Тепер такий автомобіль з'явився на ринку.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кросовер Порше Кайен виставили на інтернет-аукціоні Bring a Trailer. Автомобіль з пробігом трохи більше 160 000 км називається Porsche Cayenne Transsyberia. Як неважко здогадатися, це спецверсія.

Унікальний Porsche Cayenne Transsyberia шукає нового власника bringatrailer.com

Рестайлінговий кросовер першого покоління (2010 року випуску) в рамках цієї модифікації підготували обмеженим тиражем. Всього було створено 600 екземплярів.

Під капотом прописався 405-сильний V8, проте головну цінність у конкретній ситуації становить зовнішність. Чорний кузов прикрашено великою кількістю помаранчевих акцентів. Зовнішні дзеркала, деталі бампера і яскраві наклейки – всі ці елементи виглядають незвично і спеціально звертають на себе увагу.

Завдяки яскравому оформленню Porsche Cayenne Transsyberia легко відрізнити від інших Кайенів bringatrailer.com

$6000 за б/у Porsche Cayenne – не так вже й багато bringatrailer.com

В інтер'єрі помаранчева тема продовжується: в яскравий колір пофарбовано декоративні панелі, підкладки приладів та інші дрібні акценти. Навіть ремені безпеки помаранчеві. Просять за такий Porsche Cayenne Transsyberia всього 6000 доларів. До моменту закінчення торгів ціна може збільшитися, але все буде залежати від кількості бажаючих придбати такий б/у Порше Кайен. Від себе додамо, що на українському ринку за таку суму можна знайти старий ЗАЗ Ланос... Ну, ви зрозуміли.

Інтер'єр Porsche Cayenne Transsyberia зберігся відмінно bringatrailer.com

Підготували унікальний кросовер для того, щоб відзначити успіхи Porsche в маловідомому однойменному ралі. Але цінність автомобіля полягає саме в особливому дизайні та невеликій кількості вироблених примірників. Завдяки цьому модель має шанси стати колекційною. Надалі такі авто можуть істотно додати в ціні.

Від стандартного Porsche Cayenne особлива версія Transsyberia відрізнялася яскравим оформленням porsche.com

Porsche Cayenne Transsyberia пропонували також з акцентами світло-сірого кольору porsche.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, стару модель Porsche, яку задумували як вбивцю знаменитого 911, виставили на продаж за сміливу суму. Стан авто – відмінний.

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