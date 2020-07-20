У мережі продають найдорожчу Subaru: їй 22 роки

Subaru Impreza 22B STi – дуже рідкісний спортивний автомобіль. За конкретний екземпляр 1998-го (віком 22 роки) просять £295 000 або $370 000. Дорого, проте все не так просто.

За рідкісну Subaru просять величезні гроші. Фото: appreciating-classics.com

Автомобіль свого часу створювали для омологації в ралі схожого гоночного автомобіля. Для цього потрібно було підготувати серійну модифікацію автомобіля. Модель назвали Subaru Impreza 22B STi, яку створили в кількості всього 426 шт.

Тепер за цими автомобілями ганяються колекціонери. Машину офіційно продавали в трьох країнах: Японії, Великобританії і Австралії.

Всі Subaru Impreza 22B STi виконані в праворульному варіанті. Фото: appreciating-classics.com

Таким чином, хоч цей автомобіль і відомий у багатьох країнах, всі машини були праворульними. Цікаво також, що рідкісна модель Субару набула популярності навіть незважаючи на те, що тираж склав всього 426 шт. Унікальність конкретного екземпляру підкреслює пробіг – 436 км. Майже збіг!

Subaru Impreza 22B STi – дуже рідкісне авто, за яким ганяються колекціонери. Фото: appreciating-classics.com

Виглядає ідеально. Автомобіль знаходиться буквально в колекційному стані. Під капотом встановлено 2,2-літровий 4-циліндровий турбомотор потужністю 280 к.с. і 363 Нм, який працює в парі з 5-ступеневою механічною КПП в складі повнопривідної трансмісії.

Під капотом встановлено невеликий, але дуже потужний двигун. Фото: appreciating-classics.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про продаж новітнього електромобіля в Україні, який насправді неможливо купити.