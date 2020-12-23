У мережі показали "живий" Mercedes W123 з пробігом 1,8 млн км

Американець Пол Харман зі штату Джорджія є власником Mercedes-Benz W123 з рекордним пробігом. Станом на 2019 рік його машина проїхала 1 мільйон 853 тисячі кілометрів.

Як пише The Drive, свій "Мерседес" 1981 року випуску Харман купив вживаним у далекому 1983 році. На момент придбання одометр "123-го" показував близько 64 000 км, і відтоді пенсіонер постійно їздить на культовому седані.

Мерседес Пола Харман не просто зберігався в гаражі. На ньому він їздив навіть на Аляску, де погані дороги і суворі кліматичні умови The Drive

Під капотом цього Mercedes-Benz W123 знаходиться 2,4-літровий дизель потужністю 72 л.с. Цей двигун вважається надійним в силу простоти своєї конструкції. За весь час на машині Пола мотор тільки раз піддавався капітального ремонту – на 600 000 км пробігу.

Машина регулярно знаходиться в поїздках з 1983 року The Drive

Відповідаючи на питання про секрет довговічності свого Mercedes, власник сказав, що не робить нічого особливого, крім одного – замінює мастило кожні 5 000 км.

Секрет успіху довговічності авто - заміна масла кожні 5 000 км The Drive

Серед інших серйозних робіт, які були вже проведені над автомобілем – повне перефарбування кузова заводський фарбою, заміна всіх ущільнювачів і прокладок (у 1991 році, на пробігу в 900 тис. км). Також час від часу на седані змінюють елементи підвіски та інші деталі, які неминуче зношуються.

Можливо, зараз вже седан проїхав понад 2 млн км The Drive

Останній раз Пола і його авто бачили на виставці елегантності класичних автомобілів минулого року. Саме тоді і був зафіксований вражаючий пробіг 1 мільйона 850 тисяч кілометрів. Тобто, можливо, зараз живучий "німець" проїхав вже понад 2 млн км.

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