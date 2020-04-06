Головна Новини
6 квітня • оновлено в 16:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

У мережі показали, як на парковці згоріло 3500 автомобілів

Читати матеріал російською

У США сталася грандіозний пожежа, в якій згоріло щонайменше 3500 автомобілів. Всі машини належали прокатним фірмам.

За повідомленням американських ЗМІ, постраждала парковка з каршерінговими легковиками, яка знаходиться поблизу аеропорту Форт-Майерс, штат Флорида. Пожежники прибули на місце НП досить оперативно, проте вогонь виявився настільки сильним, що на момент їх приїзду він уже охопив кілька десятків машин.

Вогонь знищив 3500 автомобілів

Вогонь знищив 3500 автомобілів

winknews.com

При цьому повністю впоратися із загорянням вдалося лише наступного дня. Для гасіння пожежі були залучені пожежні бригади з сусідніх округів і навіть авіація, яка здійснила близько 80 вильотів.

Вогонь знищив 3500 автомобілів

Вогонь знищив 3500 автомобілів

winknews.com

Вогонь знищив 3500 автомобілів

Вогонь знищив 3500 автомобілів

winknews.com

Всього ж на території площею 6 га перебувало 7200 автомобілів, з яких уціліли 3800 авто. Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

Вогонь знищив 3500 автомобілів

Вогонь знищив 3500 автомобілів

winknews.com

Попередня причина пожежі – займання сухої трави через "гарячий" вихлоп автомобілів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що американець позбувся нового Chevrolet Corvette наступного дня після покупки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто курйоз пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги