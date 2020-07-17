У мережі показали вражаюче кладовище автобусів на заводі ЛАЗ

У соцмережі Facebook опублікували фото занедбаних автобусів ЛАЗ, які стоять покинутими на території Львівського автобусного заводу.

Відповідні знімки з`явилися на сторінці Українська Майстерня Ретро-Бус.

Занедбані ЛАЗи. Фото: facebook.com/ukrretobus

Як видно на фото, автобуси знаходяться в одному з цехів підприємства. Вочевидь, що машини занедбані – на це як мінімум вказує товстий шар пилу. Знімки свіжі – вони дотувати 2020 роком.

Занедбані ЛАЗи. Фото: facebook.com/ukrretobus

Серед представлених моделей – з десяток низькопідлогових автобусів-гармошок та кілька міжміських автобусів виробництва ЛАЗ. Всі автобуси в тій чи іншій мірі не були добудовані.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод був заснований у 1945 році. За час свого існування це було одне з найбільших підприємств з виробництва транспорту в СРСР та незалежній України. У 2014 році завод закрили, і зараз на його території ведуться роботи зі знесення корпусів. Територію планується забудувати IT-технопарком та житловими комплексами.

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