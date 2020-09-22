У мережі показали великий кросовер Lada Alta для суперництва з Toyota RAV4

У мережі з'явився рендер, на якому зображено великий кросовер Lada. Автомобіль здається більшим за розмірами, ніж Lada Niva та компактний Xray, який побудовано на базі Renault Sandero Stepway.

За інформацією Daily-Motor, назву Lada Alta вибрано невипадково. Не так давно АвтоВАЗ проводив конкурс серед шанувальників бренду, в ході якого обрали кілька переможців.

"Альта" виявилася однією з назв, яка сподобалася організаторам конкурсу. Це зовсім не означає, що найближчим часом в модельній лінійці російського автовиробника з'явиться машина з таким же ім'ям. Але багато хто вважає, що це можливо. З'явилося навіть перше зображення, автори якого спробували уявити можливий дизайн перспективної новинки.

За розмірами автомобіль приблизно відповідає кроссоверам Toyota RAV4 і Skoda Kodiaq. Настільки великих моделей АвтоВАЗ ще не робив. Втім, невідомо, чи з'явиться що-небудь подібне в його лінійці.

Дизайн окремими елементами нагадує позашляховики Mitsubishi. Мабуть, автори зображення використовували саме цю машину в якості основи для роботи з виглядом Lada Alta. В АвтоВАЗі поки не коментували появу нової моделі.

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