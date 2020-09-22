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У мережі показали великий кросовер Lada Alta для суперництва з Toyota RAV4

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
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4,9 т.
Lada Alta показали на першому зображенні. Фото: obozrevatel.com

У мережі з'явився рендер, на якому зображено великий кросовер Lada. Автомобіль здається більшим за розмірами, ніж Lada Niva та компактний Xray, який побудовано на базі Renault Sandero Stepway.

За інформацією Daily-Motor, назву Lada Alta вибрано невипадково. Не так давно АвтоВАЗ проводив конкурс серед шанувальників бренду, в ході якого обрали кілька переможців.

"Альта" виявилася однією з назв, яка сподобалася організаторам конкурсу. Це зовсім не означає, що найближчим часом в модельній лінійці російського автовиробника з'явиться машина з таким же ім'ям. Але багато хто вважає, що це можливо. З'явилося навіть перше зображення, автори якого спробували уявити можливий дизайн перспективної новинки.

Так може виглядати нова Lada Alta.

За розмірами автомобіль приблизно відповідає кроссоверам Toyota RAV4 і Skoda Kodiaq. Настільки великих моделей АвтоВАЗ ще не робив. Втім, невідомо, чи з'явиться що-небудь подібне в його лінійці.

Дизайн окремими елементами нагадує позашляховики Mitsubishi. Мабуть, автори зображення використовували саме цю машину в якості основи для роботи з виглядом Lada Alta. В АвтоВАЗі поки не коментували появу нової моделі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про стару 43-річної Lada Niva за ціною Mercedes.

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