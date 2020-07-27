У мережі показали унікальний гібрид Toyota Camry і Волги

Власник цього ГАЗ-31105 Волга схрестив свій автомобіль з Toyota, щоб отримати унікальний транспортний засіб. При цьому седан став універсалом з японськими деталями.

Седан ГАЗ-31105 перетворили на універсал. Фото: topgir.com.ua

У ГАЗ-31105 є модифікація в кузові універсал, проте власник чомусь вирішив зробити все по-своєму і перетворив на практичну машину свій седан Волга. Задню частину разом зі склом і дверцятами багажника запозичили у Toyota Camry Gracia.

Цікаво, що деякі елементи салону також переїхали з праворульного японського універсалу. Стандартний двигун ГАЗ-31105 і КПП піддалися заміні на агрегати Toyota. Фактично, від оригінальної Волги тут збереглася платформа і частина кузову з деякими деталями інтер'єру.

Toyota Camry і Волгу з'єднали в одному авто. Фото: topgir.com.ua

Салон ГАЗ-31105 отримав деякі елементи від Toyota Camry. Фото: topgir.com.ua

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