У мережі показали, що відбувається з авто при ударі на швидкості 200+ км/год

Віталій Сазонов Новини 15:00, 2.10.2020

Болгари з Bri4ka Safety Academy провели випробування на лобове зіткнення автомобіля на швидкості понад 200 км/год. Як і слід було очікувати, в таких умовах від машини нічого не залишилося, удар був смертельним як для пасажирів, що знаходяться в машині, так і для пасажирів автобуса, в який автомобіль врізався. І це не залежить від року випуску авто та емблеми на його капоті.

Як випливає з відео, опублікованого на YouTube, болгарські експерти зіштовхнули старий седан Opel Omega B (випускався у 1986-2003 рр.) зі старим автобусом. Контакт між двома транспортними засобами був проведений на швидкості 208 км/ год.

Зіткнення авто на швидкості понад 200 км/год.
Скріншот відео

В результаті удару Opel перетворився на купу металу, автобус виявився серйозно пошкодженим – його кузов сильно деформувався і залишився без стекол, з агрегатів витекли рідини, а манекени розкидало по всьому салону.

Зіткнення авто на швидкості понад 200 км/год.
Скріншот відео

Момент удару був зафіксований кількома камерами, тому його можна детально вивчати з різних сторін.

Саме випробування починається з 19-ї хвилини:

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 104-річному ветерану подарували новий автомобіль.

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