У мережі показали найбільш незвичайний двоповерховий автобус

Американський ентузіаст побудував незвичайний двоповерховий автобус, керувати яким можна сидячи на даху.

Незалежно від того, наскільки непрактичними є двомісні кабріолети, не можна заперечувати, що їзда на машині з відкритим верхом приносить людині масу задоволення. Відчуття вітру і блакитне небо над головою створюють особливий настрій.

На створення незвичайного авто пішло 18 місяців копіткої праці motor1.com

Але у кабріолетів є і свої недоліки, наприклад, невеликий багажник або тісний салон. А що робити, якщо ви захочете взяти з собою в подорож всю свою сім'ю?

Ренді Грабб з Орегона досить незвично підійшов до вирішення цієї проблеми і побудував двоповерховий кабріолет, точніше, автодом. Ідея незвичайного автомобіля, який отримав назву Decoliner, навіяна фантастичними коміксами про Флеш Гордона. А дизайн машини виконаний в стилі ар-деко.

Незвичайність машини полягає в оригінальній конструкції рульового управління motor1.com

Але сама незвичайна особливість Decoliner, полягає не в його дизайні, а в оригінальній конструкції рульового управління. Вести Decoliner можна як звичним способом з салону, так і забравшись на його дах.

Decoline брав участь в декількох телешоу і автомобільних виставках motor1.com

Проект обійшовся Ренді Граббу в $ 100 тисяч і 18 місяців копіткої праці. Основою для створення машини послужив кемпер GMC 1973 року. Унікальна конструкція викликала великий інтерес і принесла її творцю хороший дохід. Decoliner відправився до свого нового власника за "круглу" суму в півмільйона доларів.

В основі конструкції лежить шасі кемпера GMC 1973 року motor1.com

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