У мережі показали перший гібрид Audi, якому 31 рік

Сучасні електромобілі прийшли на грунт, який підготували гібридні автомобілі. Audi 100 Avant Quattro Duo у виконанні плагін-гібрид була розроблена в 1989 році.

Німецький виробник експериментував з новими технологіями. Більше 30 років тому в компанії подумали, що оснастити автомобіль силовою установкою, що поєднує ДВЗ та електромотор, буде відмінною ідеєю для створення ефективного транспортного засобу. Сьогодні plug-in hybrid – дійсно популярна технологія.

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Гібрид Ауді 100, що підзаряджається, оснастили дуже сучасною за сьогоднішніми стандартами системою повного приводу. Передні колеса до руху приводив бензиновий ДВЗ потужністю 134 к.с. За роботу задніх коліс відповідав електромотор на 13 к.с.

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Під підлогою багажника розташовувався батарейний блок з нікель-кадмієвими елементами, який дозволяв долати до 39 км шляху виключно в електричному режимі – навіть сучасні плагін-гібридні автомобілі не завжди можуть запропонувати таку цифру.

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Цікаво також те, що 31 рік тому Audi навіть зуміла оснастити свою перспективну розробку системою рекуперативного гальмування, яка дозволяла відновлювати заряд батареї. Максимальна швидкість руху в електричному режимі становила 50 км/год.

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Всього компанія побудувала 10 гібридів Audi 100 Avant Quattro Duo, які експлуатувалися з метою подальшого вивчення технології. Отримані дані дозволили в 1997 році відправити у виробництво Audi A4 Duo, яка стала першим серійним гібридним автомобілем в Європі.

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Такий автомобіль був уже передньопривідним, з 89-сильним дизелем та електромотором на 29 к.с. Фірмова система рекуперативного гальмування знайшла застосування і на цьому авто.

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

Плагін-гібрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 року carscoops.com

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