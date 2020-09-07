У мережі показали новий УАЗ "Буханка", якого не існує

У мережі показали зображення нового УАЗ-452, більше відомого як "Буханка". Новий позашляховик чомусь назвали УАЗ "Таблетка". У будь-якому випадку, це лише комп'ютерний проєкт.

Не секрет, що позашляховик УАЗ потребує глибокої модернізації. Модель 452 виробляють понад 50 років. Але, як повідомляє Top Gir, найближчим часом такий автомобіль не з'явиться.

УАЗ "Таблетка" виглядає сучасніше за "Буханку". Фото: topgir.com.ua

На опублікованому зображенні проєкт Андрія Давидова демонструє сучасний мінівен для бездоріжжя, виконаний за мотивами класичної "Буханки". Пропорції залишилися впізнаваними, але в передній частині з'явилися сучасні фари, декоративні елементи і пластиковий бампер.

Ще одне зображення демонструє автомобіль на вулиці під дощем в потоці інших транспортних засобів. Але це теж 3D-візуалізація. Поки УАЗ продовжить виробляти колишню модель.

Новий кузов відрізняється від класичного УАЗ-452. Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про нового суперника позашляховика УАЗ Патріот.