У мережі показали найстрашніші авто на українських дорогах на честь 'п'ятниці 13-го'

У мережі опублікували фотодобірку найжахливіших автомобілів, які коли-небудь були помічені в Україні. Її приурочили до "п'ятниці 13-го" – так званого дня неприємностей, що поширений завдяки численним забобонами та міфам.

Зібрав знімки таких машин сайт TopGir. Варто відзначити, що в добірку увійшли ті автомобілі, які були радикально перетворені своїми власниками та через що отримали такий статус. Крім того, знайшлося місце і унікальній, дуже рідкісній машині – "Бетмобілю".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota вивела на ринок нову суперекономічну модель. Її витрата палива – лише 3,1 л на 100 км.