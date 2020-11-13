У мережі показали найстрашніші авто на українських дорогах на честь "п'ятниці 13-го"

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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У мережі показали найстрашніші авто на українських дорогах на честь 'п'ятниці 13-го'

У мережі опублікували фотодобірку найжахливіших автомобілів, які коли-небудь були помічені в Україні. Її приурочили до "п'ятниці 13-го" – так званого дня неприємностей, що поширений завдяки численним забобонами та міфам.

Зібрав знімки таких машин сайт TopGir. Варто відзначити, що в добірку увійшли ті автомобілі, які були радикально перетворені своїми власниками та через що отримали такий статус. Крім того, знайшлося місце і унікальній, дуже рідкісній машині – "Бетмобілю".

Рожевий Ferrari Sbarro GT8 з величезним антикрилом
Рожевий Ferrari Sbarro GT8 з величезним антикрилом
Рожевий Mercedes SL Sbarro з нерідним агресивним кузовом
Plymouth Prowler в стилі "Чужого"
Plymouth Prowler в стилі "Чужого"
Найстрашніший Lanos
Яскравий і модифікований Saturn SC/SC2
Jaguar S-Type "з" першого "Форсажу"
Jaguar S-Type "з" першого "Форсажу"
Легенда тюнінгу 2000-х років - BMW в дуже широкому обважуванні
"Воно", створене на базі Opel Kadett
"Воно", створене на базі Opel Kadett
Постапокаліпсис в металі
Бетмобіль

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota вивела на ринок нову суперекономічну модель. Її витрата палива – лише 3,1 л на 100 км.

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