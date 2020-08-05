У мережі показали найкрутіший український позашляховик ЛуАЗ
Український позашляховик ЛуАЗ-969 показали в незвичайному крутому тюнінгу. Автомобіль сильно змінився та отримав нове обладнання.
Як повідомляє Top Gir, компактний позашляховик отримав новий дах від Mercedes Sprinter. При цьому кузов став чотирьохдверним, з'явилися інші бампери, лебідка, багажник на даху, шноркель і виведений нагору вихлоп.
Кліренс збільшили і встановили позашляхові шини діаметром 14 дюймів. Передні фари від VW Golf другого покоління. Також в автомобілі з'явився дизельний двигун Volkswagen.
У салоні ЛуАЗ-969 – крісла від Lanos, що напевно додасть комфорту в дорозі.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виставили на продаж найбільш незвичайний позашляховик Лада.