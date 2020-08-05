У мережі показали найкрутіший український позашляховик ЛуАЗ

Стас Сіділєв Новини 19:35, 5.08.2020

Український позашляховик ЛуАЗ-969 показали в незвичайному крутому тюнінгу. Автомобіль сильно змінився та отримав нове обладнання.

Кузов ЛуАЗ-969 став набагато практичнішим.
Фото: topgir.com.ua

Як повідомляє Top Gir, компактний позашляховик отримав новий дах від Mercedes Sprinter. При цьому кузов став чотирьохдверним, з'явилися інші бампери, лебідка, багажник на даху, шноркель і виведений нагору вихлоп.

Кліренс збільшили і встановили позашляхові шини діаметром 14 дюймів. Передні фари від VW Golf другого покоління. Також в автомобілі з'явився дизельний двигун Volkswagen.

Позашляховик ЛуАЗ-969 став вищим.
Фото: topgir.com.ua

У салоні ЛуАЗ-969 – крісла від Lanos, що напевно додасть комфорту в дорозі.

Салон ЛуАЗ-969 з кріслами Lanos.
Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виставили на продаж найбільш незвичайний позашляховик Лада.

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