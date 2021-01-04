У мережі показали найбільшу у світі автомийку

Німецький портал Welt показав найбільшу мийку у світі. Відео розповідає про роботу унікального комплексу, де здійснюється обслуговування кількох тисяч автомобілів щодня.

Комплекс Dr. Wash розташувався у німецькому Штутгарті. Він оснащений 15 мийними постами, а площа унікального підприємства сягає 15 тисяч кв. м. Для максимально швидкого виконання всіх операцій усередині розташовано кілька конвеєрних стрічок, які рухаються зі швидкістю 1 км/год.

Крім стандартних процедур автолюбителям пропонують послуги з хімчистки та детейлінгу салону, полірування ЛФП. Також тут є власна автозаправна станція та сервіс із заміни мастила. Щодня підприємство використовує приблизно 350 тисяч літрів води, а на сушіння витрачають орієнтовно 6 тисяч кВтг електроенергії.

Ціни на мийку у Dr. Wash починаються від 8 євро, а повний комплекс послуг, включно з поліруванням, обійдеться у 40 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen має намір доручити заряджання електромобілів роботам, а їхні колеги з Porsche планують налагодити масове виробництво синтетичного палива для ДВС.