У мережі показали гараж із занедбаними Mercedes, BMW і Porsche

Власник гаража, який не відчиняли майже 30 років, вирішив розпродати свою колекцію, в яку потрапили машини з усього світу. Всього в гаражі близько 300 екземплярів. Прийшов час їх побачити.

Крім безпосередньо автомобілів, багато з яких є дійсно видатними транспортними засобами, в гаражі безліч запчастин – коліс, покришок, КПП та навіть двигунів. Тут є і абсолютно порожні кузова. Отже, з цих деталей можна зібрати ще кілька автомобілів. В результаті їх кількість значно перевищить 300 примірників. Але і без того тут є, на що подивитися.

У гаражі знайшли колекцію з 300 авто скріншот відео

Безліч старих Mercedes, BMW, Ford, Lamborghini, Porsche та ціла колекція Chevrolet Corvette. Крім того, величезна кількість різних Ferrari (в тому числі і гоночних модифікацій), а також кілька Rolls-Royce. І не варто забувати про американські класичні масл-кари: Dodge Charger, Mustang і Camaro представлені в надлишку. До речі, багато моделей – в декількох примірниках.

У гаражі знайшли колекцію з 300 авто скріншот відео

У гаражі знайшли колекцію з 300 авто скріншот відео

Іноді це пов'язано з тим, що в різні (нехай і сусідні) роки виробництва конструктори і дизайнери щось змінювали в конкретному автомобілі. Мабуть, власник хотів отримати максимум задоволення від улюбленої моделі. Навіть в тому випадку, коли два або три екземпляри пофарбовані в один колір.

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Деякі автомобілі накриті чохлами або затягнуті в плівку, тому їх стан більш ніж задовільний. У таких випадках достатньо замінити витратні матеріали і провести діагностику для виявлення більш серйозних неполадок.

У гаражі знайшли колекцію з 300 авто скріншот відео

У гаражі знайшли колекцію з 300 авто скріншот відео

У гаражі знайшли колекцію з 300 авто скріншот відео

Інші машини дійсно потребують серйозного ремонту. Окремі екземпляри виглядають відверто погано. Багато автомобілів необхідно перефарбувати і майже кожен потрібно ретельно вимити і відполірувати. Всі машини належить привести до гідного вигляду, адже скоро 300 автомобілів вирушать у продаж. Навіть боїмося припустити, скільки коштує вміст цього гаража.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Гаваях виявили кладовище автомобілів, яке розтягнулося на 100 км! На даний момент ці машини нікому не потрібні.