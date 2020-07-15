У мережі показали фото Mercedes S-class W223 без камуфляжу

Новий Mercedes S-class W223 дебютує восени цього року. У компанії завершують дорожні випробування моделі, раніше навіть з'явилися фото майже без камуфляжу. Тепер S-class 2021 показали без маскування.

Дизайнер показав правдоподібну зовнішність Mercedes S-class W223. Фото: kolesa.ru

Художник показав свій погляд на дизайн моделі. При цьому зображення були підготовлені на основі фото, які достовірно розкривають зовнішність найбільшого седану Мерседес.

Уже відомо, що на попередника новинка зовсім не схожа. Дизайн в цілому стане суворішим. Передня решітка збільшиться в розмірах, поруч з'являться вузькі фари, а задні ліхтарі тепер будуть розташовані горизонтально з додатковими секціями на кришці багажника – таке рішення з'явилося вперше на седані S-class.

Шпигунське фото Mercedes S-class W223 2021 модельного року. Фото: autohome.com.cn

Ззаду Mercedes S-class 2021 виглядає дуже незвично. Фото: autohome.com.cn

Новий Mercedes W223 отримає й інші нові елементи. В цьому відношенні увагу привертають плоскі ручки дверей. Також варто відзначити, що на зображеннях (як і в разі шпигунських фото) показали версію зі стилістичним пакетом AMG-line. В такому дизайні новий Mercedes-Benz S-class виглядатиме найбільш агресивно до появи повноцінної модифікації AMG.

Салон Mercedes S-class W223 вийшов ефектним. Фото: autohome.com.cn

Також раніше ми побачили салон S-class W223. Всередині на центральній консолі з'явиться величезний сенсорний монітор, що замінить собою майже всі фізичні перемикачі та кнопки.

Актуальний Mercedes S-class W222. Фото: Mercedes-Benz

Актуальний Mercedes S-class W222. Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes W222. Фото: Mercedes-Benz

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