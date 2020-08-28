У мережі показали евакуатор, який забирає авто лише за 5 секунд

В інтернеті з'явилося відео того, як працює один з найшвидших експрес-евакуаторів. За допомогою захоплення передніх коліс спецтехніка забирає машину менше ніж за хвилину.

Відповідний ролик з'явився на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на кадрах, евакуатор під'їжджає до автомобіля і за допомогою "щупа" чіпляє машину до осі, після чого відвозить її. Від моменту першого контакту з авто до початку транспортування проходить лише 5 секунд.

Втім, наскільки ефективна така евакуація, сказати складно. По-перше, якщо легковий автомобіль стоїть на ручнику, то забрати таким способом його не вийде, оскільки колеса будуть заблокіровани. А, по-друге, дана система завдає шкоди машині – не виключено, що після неї доведеться міняти колодки ручника, диски та трос.

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