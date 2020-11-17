У мережі показали дорогі та дешеві авто, які схожі один на одного

Віталій Сазонов Новини 15:00, 17.11.2020

В інтернеті з'явилася фотодобірка автомобілів, які належать до абсолютно різних сегментів і сильно відрізняються за ціною, але при цьому є мало не близнюками з точки зору дизайну.

Її опублікував сайт TopGir. В галерею увійшли дорогі й дешеві автомобілі, які мають очевидну візуальне схожість між собою, однак були випущені різними автовиробниками – від преміальних до бюджетних. Всього таких відібрали 10 моделей – по 2 машини в кожній парі.

"Схожі автомобілі, але такі різні – це реальність сучасного автодизайну, де кожен виробник поглядає один на одного. І це нормально", – підкреслили у виданні.

Aston Martin DBX і Ford Puma

Aston Martin DBX
topgir.com.ua
Ford Puma
topgir.com.ua

Lamborghini Urus і Hyundai Tucson 4 покоління

Lamborghini Urus зверху, Hyundai Tucson знизу
topgir.com.ua

Ford Mondeo і Aston Martin DB9 / DBS

Зліва - Ford Mondeo, праворуч - Aston Martin
topgir.com.ua

Renault Arkana і BMW X4

Renault Arkana на передньому фоні, а BMW X4 - на задньому
topgir.com.ua

BMW 2-Series Active Tourer і Kia Carens

BMW 2-Series зверху, Kia Carens знизу
topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що перший примірник BMW з величезними "ніздрями" вже прибув в Україну. Йдеться про нову "четвірку" купе.

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