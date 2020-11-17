У мережі показали дорогі та дешеві авто, які схожі один на одного

В інтернеті з'явилася фотодобірка автомобілів, які належать до абсолютно різних сегментів і сильно відрізняються за ціною, але при цьому є мало не близнюками з точки зору дизайну.

Її опублікував сайт TopGir. В галерею увійшли дорогі й дешеві автомобілі, які мають очевидну візуальне схожість між собою, однак були випущені різними автовиробниками – від преміальних до бюджетних. Всього таких відібрали 10 моделей – по 2 машини в кожній парі.

"Схожі автомобілі, але такі різні – це реальність сучасного автодизайну, де кожен виробник поглядає один на одного. І це нормально", – підкреслили у виданні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що перший примірник BMW з величезними "ніздрями" вже прибув в Україну. Йдеться про нову "четвірку" купе.