Кортеж голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова зняли на відео біля офісу телеканалу 1+1. Виявилося, що спікер пересувається на Toyota Camry 2020. При цьому такий самий автомобіль використовує і його охорона.

Відповідне відео опублікував Instagram-аккаунт vehicle.exclusive. Як випливає з ролика, кортеж голови ВРУ складається з двох седанів "Кемрі" останнього покоління (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Скромне пересування голови ВР з максимальною близькістю до простого народу? Вангує пересадку на 3.5 [Toyota Camry 3.5 – найпотужніша версія седана, яка недавно з'явилася на українському ринку - ред.], – свідчить підпис до відео.

У порівнянні з кортежами інших перших осіб держави машини Разумкова дійсно виглядають вельми скромно. Крім того, його попередники також використовували куди більш дорогі автомобілі.

Сайт TopGir зазначає, що це, судячи з усього, звичайні Toyota Camry з автопарку Верховної Ради – нещодавно парламент придбав ще одну партію таких авто.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Москві помітили кортеж розкішних авто на українських номерах.