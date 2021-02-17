У мережі згадали мінівен "Запорожець"

У першій половині 1960-х років у Запоріжжі працювали над створенням мінівена "Запорожець", який міг би перевозити 6 осіб. Вважається, що був випущений усього один дослідний зразок, але невідомо, чи він дожив до сьогодні.

Експериментальний мінівен зробили на основі звичайного ЗАЗ-965. Як і легкові "Запорожці", він отримав бензиновий мотор повітряного охолодження потужністю всього 27 сил, який мали встановити позаду під підлогою. Про це повідомляє сайт ТопЖыр.

Задні пасажирські сидіння планували розташувати один навпроти одного, як у лімузині. Завдяки своїй малій масі в 700 кг мінівен був розрахований на вантажопідйомність у 350 кг.

Максимальна швидкість унікального "Запорожця" мала бути 70 км/год. Заявлена витрата палива – 7 з половиною літрів на 100 км.

Автомобіль не пустили на конвеєр, тому що тодішній уряд не мав на це коштів. Мінівен повинен був стати представником сімейства 970/971, в яке також входили компактна вантажівка ЗАЗ, фургон із несучим кузовом ЗАЗ-970Б, вантажна платформа ЗАЗ-970Г і повнопривідний позашляховик ЗАЗ-971Д.

Салон мінівена "Запорожець" ТопЖыр

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові чоловік переробив звичайний "Запорожець" на всюдихід. Частину деталей він виготовив власноруч, але більшість вузлів та агрегатів запозичив у "Газелі" та "УАЗа".