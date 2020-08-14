У мережі обговорюють лайфхак з ремонту 'втомленого' авто на єврономерах

У соцмережі Facebook з'явилася фото авто на єврономерах, яке викликало обговорення серед користувачів. Старий універсал Audi з Литви привернув увагу своїм сумним технічним станом.

Відповідний знімок опублікував користувачів Андрій Авазов у групі Бл*ховод дня.

Audi на єврономерах здивувала "ремонтом" ляди. Скріншот публікації

Як видно, на фото, найбільше зацікавлення викликала кришка багажника – вона зафіксована не заводським замком, а гумовим шнуром. Вочевидь, механізм ляди вийшов з ладу після ДТП – на це вказують характерні кузовні пошкодження.

Автор фото задався риторичним питанням: "А якщо гумка стрельне?". На що користувачі розмістили іронічні відповіді: "відпаде бампер і задня балка", "лонжерони відірве)", "я вже не першу таку зустрічаю," напевно, там замок коштує дорожче машини " і т.д.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві зняли автомобіль з незвичайною захистом від ударів при ДТП.