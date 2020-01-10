Головна Новини
10 січня • оновлено в 19:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

У Мережі обговорюють кладовище Lada в Канаді, яке не існує

1.9т
Читати матеріал російською

Протягом декількох днів у Мережі активно висвітлюють нібито знайдене в канадській провінції Онтаріо кладовище автомобілів ВАЗ. Дану новину "підхопив" ряд українських і російських видань, а читачі її активно обговорюють.

Однак, проаналізувавши фотографії звалища з покинутими Lada, OBOZREVATEL прийшов до висновку, що дана інформація, швидше за все, є фейком. На це вказує ряд моментів.

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Новини
В якому вигляді Таврію та Славуту хотіли продавати в Європі: рідкісні фото

По-перше, виявилося складно знайти першоджерело цієї інформації: новина в мить розійшлася по сайтах, при цьому з практично однаковим текстом і без вказівки джерела. По-друге, як мінімум частина цих авто є старими – на деяких ресурсах (в тому числі форумах), вони були опубліковані ще у 2014 році (в цьому можна переконатися, наприклад, переглянувши цю статтю).

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Нарешті, по-третє, найбільш значущий аргумент – якщо придивитися, то можна помітити, що фотографії зроблені в абсолютно різній місцевості. При цьому крім "Лад" на деяких знімках видно безліч інших авто, тому говорити суто про "ВАЗівське" кладовище ВАЗ не доводиться.

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді

Покинуті Lada в Канаді

wroom.ru

Єдине, що в цій історії істина – автомобілі дійсно знаходяться в Канаді, але знімки були зроблені на різних звалищах і, з великою часткою ймовірності, у різний час. На жаль, викинутих ВАЗів у цій країні дійсно багато: річ у тім, що в Канаді Лади коштували дешево (в основному їх купували студенти і фермери), проте сервісних центрів для них не було, тому коли машина виходила з ладу і потребувала серйозного ремонту (а це відбувалося часто) її просто "списували" – ремонтом авто своїми руками канадці у переважній більшості не займаються.

Відзначимо, що в Канаду ВАЗи поставлялися з 1978 по 1997 роки.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли Mercedes, який пізніше продали за 800 000 доларів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
курйоз Lada ВАЗ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Где-то в 1986 я был в Канаде и видел много такси ,,LADA"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не узнаю Обосса!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сморим на Ютуб, шобы не отстать от жизни: Москва 2020. Новогодний фестиваль «Ледовая Москва» ПАРК ПОБЕДЫ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини авто

Топпублікації

Топблоги