У Мережі обговорюють кладовище Lada в Канаді, яке не існує

Протягом декількох днів у Мережі активно висвітлюють нібито знайдене в канадській провінції Онтаріо кладовище автомобілів ВАЗ. Дану новину "підхопив" ряд українських і російських видань, а читачі її активно обговорюють.

Однак, проаналізувавши фотографії звалища з покинутими Lada, OBOZREVATEL прийшов до висновку, що дана інформація, швидше за все, є фейком. На це вказує ряд моментів.

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

По-перше, виявилося складно знайти першоджерело цієї інформації: новина в мить розійшлася по сайтах, при цьому з практично однаковим текстом і без вказівки джерела. По-друге, як мінімум частина цих авто є старими – на деяких ресурсах (в тому числі форумах), вони були опубліковані ще у 2014 році (в цьому можна переконатися, наприклад, переглянувши цю статтю).

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Нарешті, по-третє, найбільш значущий аргумент – якщо придивитися, то можна помітити, що фотографії зроблені в абсолютно різній місцевості. При цьому крім "Лад" на деяких знімках видно безліч інших авто, тому говорити суто про "ВАЗівське" кладовище ВАЗ не доводиться.

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Покинуті Lada в Канаді wroom.ru

Єдине, що в цій історії істина – автомобілі дійсно знаходяться в Канаді, але знімки були зроблені на різних звалищах і, з великою часткою ймовірності, у різний час. На жаль, викинутих ВАЗів у цій країні дійсно багато: річ у тім, що в Канаді Лади коштували дешево (в основному їх купували студенти і фермери), проте сервісних центрів для них не було, тому коли машина виходила з ладу і потребувала серйозного ремонту (а це відбувалося часто) її просто "списували" – ремонтом авто своїми руками канадці у переважній більшості не займаються.

Відзначимо, що в Канаду ВАЗи поставлялися з 1978 по 1997 роки.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли Mercedes, який пізніше продали за 800 000 доларів.

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