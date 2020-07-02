У мережі незадоволені підвищенням цін на автомобілі Лада

АвтоВАЗ підняв ціни на автомобілі Лада в Росії. Моделі Lada Vesta, Granta, Xray, Largus і 4x4 (Лада Нива) подорожчали на 0,8-1,4%. При цьому користувачі мережі дуже незадоволені цією обставиною.

Як повідомляє Drom, російський бренд підняв ціни на свою продукцію вже вчетверте за 2020 рік. Перед цим – 1 січня, 1 квітня та 10 травня. У компанії не називають причин, але Лада Гранта тепер коштує 470 900 рублів (замість 465 900), Лада Веста – 653 900 (замість 644 900), Xray – 641 900 (замість 634 900), Ларгус – 635 900 (замість 627 900), а Нива – 572 900 (замість 566 900).

При цьому російські користувачі мережі дуже різко (а в деяких випадках просто з гумором) відреагували на підвищення цін.

Скріншот сайту drom.ru

Скріншот сайту drom.ru

Скріншот сайту drom.ru

Скріншот сайту drom.ru

Скріншот сайту drom.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, АвтоВАЗ готує кілька нових моделей на платформі Renault Logan 2021 модельного року.