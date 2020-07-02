АвтоВАЗ підняв ціни на автомобілі Лада в Росії. Моделі Lada Vesta, Granta, Xray, Largus і 4x4 (Лада Нива) подорожчали на 0,8-1,4%. При цьому користувачі мережі дуже незадоволені цією обставиною.

Як повідомляє Drom, російський бренд підняв ціни на свою продукцію вже вчетверте за 2020 рік. Перед цим – 1 січня, 1 квітня та 10 травня. У компанії не називають причин, але Лада Гранта тепер коштує 470 900 рублів (замість 465 900), Лада Веста – 653 900 (замість 644 900), Xray – 641 900 (замість 634 900), Ларгус – 635 900 (замість 627 900), а Нива – 572 900 (замість 566 900).

При цьому російські користувачі мережі дуже різко (а в деяких випадках просто з гумором) відреагували на підвищення цін.

У мережі незадоволені підвищенням цін на автомобілі Лада Скріншот сайту drom.ru

У мережі незадоволені підвищенням цін на автомобілі Лада Скріншот сайту drom.ru

У мережі незадоволені підвищенням цін на автомобілі Лада Скріншот сайту drom.ru

У мережі незадоволені підвищенням цін на автомобілі Лада Скріншот сайту drom.ru

У мережі незадоволені підвищенням цін на автомобілі Лада Скріншот сайту drom.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, АвтоВАЗ готує кілька нових моделей на платформі Renault Logan 2021 модельного року.