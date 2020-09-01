У Facebook нагадали про штрафи, які існують для власників авто на єврономерах..

У соцмережі Facebook з'явилася інфографіка, які нагадує про штрафи, передбачені за порушення строків перебування автомобілів на іноземній реєстрації в Україні у 2020 році.

Відповідну картинку опублікувала Facebook-сторінка "Дорожній Адвокат".

У мережі нагадали про штрафи за їзду на нерозмитнених авто

Як і раніше, розмір штрафу залежить від кількості днів перевищення термінів перебування авто в Україні. При цьому покарання діляться на авто, які ввезли в режимі "транзиту" і "тимчасового ввезення".

Штрафи за "транзитом":

до 1 дня – 170 грн.

1-10 днів – 3400 грн.

10-20 днів – 8500 грн.

20-30 днів – 85 000 грн.

більше 30 днів, втрата – 170 000 грн./ конфіскація.

Штрафи за "тимчасовим ввезенням":

до 3 днів – 850 грн.

3-10 днів – 5100 грн.

10-20 днів – 17 000 грн.

20-30 днів – 85 000 грн.

більше 30 днів, втрата – 170 000 грн./ конфіскація.

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