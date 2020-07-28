У Mercedes-Benz з'явиться нове сімейство T-Class

Сергій Іванов Новини 17:40, 28.07.2020 Оновлено: 17:50, 28.07.2020

Компанія Mercedes-Benz показала перший офіційний рендер моделі нового сімейства T-Class.

Новинка буде створена в тісній кооперації з альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, з яким концерн Daimler AG співпрацює кілька років. Нагадаємо, що дітищами цього партнерства стали такі моделі Mercedes-Benz, як Citan і пікап X-Class.

У Mercedes-Benz з'явиться нове сімейство T-Class. Фото:
media.daimler.com

На відміну від спорідненого Citan, призначеного для комерційного застосування, новинка адресована для сімейного використання, а також покупців, які сповідують активний спосіб життя.

У модельній ієрархії бренду вона займе місце на сходинку нижче мікроавтобуса V-Class. У компанії обіцяють, що, крім версії з традиційними ДВС, буде запропонована повністю електрична модифікація.

Mercedes-Benz Citan першого покоління (2012-2021) у всьому різноманітті версій і модифікацій. Фото:
media.daimler.com

Виробництво новинки буде організовано на заводі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi у французькому Мобежі паралельно з вантажною версією Citan і сімейством Renault Kangoo. Дебют новинки, як і спорідненого Renault Kangoo нової генерації, відбудеться в майбутньому році, а в салонах офіційних дилерів T-Class з'явиться в першій половині 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz показала екстремальний варіант купе GT.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Центр світового православ'я вже не у Москві, – Клімкін

День Хрещення Київської Русі-України: історія та традиції свята

Нардеп від ОПЗЖ задекларував два Land Cruiser по 20 тисяч грн: НАБУ почало розслідування

ОБСЄ зафіксувала бронетехніку та авіацію найманців Росії під Луганськом

Полтавського "терориста" не можуть знайти вже четверту добу: в поліції пояснили, в чому складність