Компанія Mercedes-Benz показала перший офіційний рендер моделі нового сімейства T-Class.

Новинка буде створена в тісній кооперації з альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, з яким концерн Daimler AG співпрацює кілька років. Нагадаємо, що дітищами цього партнерства стали такі моделі Mercedes-Benz, як Citan і пікап X-Class.

У Mercedes-Benz з'явиться нове сімейство T-Class. Фото: media.daimler.com

На відміну від спорідненого Citan, призначеного для комерційного застосування, новинка адресована для сімейного використання, а також покупців, які сповідують активний спосіб життя.

У модельній ієрархії бренду вона займе місце на сходинку нижче мікроавтобуса V-Class. У компанії обіцяють, що, крім версії з традиційними ДВС, буде запропонована повністю електрична модифікація.

Mercedes-Benz Citan першого покоління (2012-2021) у всьому різноманітті версій і модифікацій. Фото: media.daimler.com

Виробництво новинки буде організовано на заводі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi у французькому Мобежі паралельно з вантажною версією Citan і сімейством Renault Kangoo. Дебют новинки, як і спорідненого Renault Kangoo нової генерації, відбудеться в майбутньому році, а в салонах офіційних дилерів T-Class з'явиться в першій половині 2022 року.

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