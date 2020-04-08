У Mazda знайшли альтернативу громіздким батареям електромобілів

У компанії Mazda придумали, чим замінити громіздку батарею в електромобілі.

Електричний кросовер Mazda MX-30 media.mazda.com

Однією з головних проблем будь-якого електромобіля є велика і важка батарея. Але, чим більше батарея, тим більше запас ходу. Інженери компанії Mazda завжди намагалися нестандартно підійти до вирішення технічних завдань. Вони пропонують відмовитися від великої батареї на користь компактного роторного ДВС, який буде виконувати функції генератора електроенергії.

Електричний кросовер Mazda MX-30 media.mazda.com

У минулому році компанія Mazda представила свій перший серійний електромобіль – Mazda MX-30. Автомобіль отримав 144-сильний електромотор і невелику батарею ємністю 35,5 кВтг. У Європі новинка повинна з'явитися в 2021 році, а її презентація була запланована на березневе автошоу в Женеві. Відразу після дебюту МХ-30 зазнав критики за проводу скромного запасу ходу – 210 км.

Електричний кросовер Mazda MX-30 media.mazda.com

За словами представників компанії, "досвід використання роторного мотора в якості генератора вже є". Свого часу інженери створили прототип електромобіля Mazda2 EV з компактним двигуном Ванкеля. Аналогічна система може бути використана на Mazda MX-30.

На прототипі Mazda2 використовується 1-роторний мотор об'ємом 0,333 літра і потужністю 38 л.с. Його вага – всього 100 кг. Паливний бак на 8,7 л дозволить вдові збільшити запас ходу з 20-кіловатної батареєю.

Електричний кросовер Mazda MX-30 media.mazda.com

Нагадаємо, що за свою 100-річну історію компанія Mazda 45 років випускала автомобілі з роторними моторами. Перша серійна Mazda з двигуном Ванкеля побачила світ в 1967 році, це було стильно спортивне купе Cosmo Sport.

Перший роторний автомобіль Mazda – купе Cosmo Sport media.mazda.com

Останнім серійний роторним автомобілем компанії стала Mazda RX-8, випущена влітку 2012 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україну прибув новий компактний кросовер Mazda CX-30.

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