У Maserati з'явився перший гібридний спорткар

Компанія Maserati розпочала виробництво першого в своїй історії гібридного спорткара. Їм стала наймасовіша модель бренду – спортседан Ghibli.

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Раніше Ghibli оснащувався виключно моторами V6, але тепер у нього з'явилася 4-циліндрова гібридна версія. Дволітровою бензинової "четвіркою" з турбонаддувом поділилися колеги з Alfa Romeo (цей мотор використовується на Giulia і Stelvio ).

Дволітровою бензинової "четвіркою" з турбонаддувом поділилися колеги з Alfa Romeo. Фото: maserati.com

Електрична складова гібрида включає стартер-генератор на 48 вольт, електронагнетатель e-Booster і компактну літій-іонну батарею, яка розташована в багажнику для кращої развесовки. Гібридна силова установка має потужність 330 к.с., а обертовий момент досягає 450 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх ведучих коліс за допомогою 8-ступеневої "автомата".

Гібридна силова установка має потужність 330 к.с., а обертовий момент досягає 450 Нм. Фото: maserati.com

З таким арсеналом Ghibli Hybrid здатний розвивати швидкість до 255 км / год, а розгін до першої "сотні" займає 5,7 секунди. Спеціальні настройки резонатора дозволили зберегти неповторне звучання випускної системи, яке буде тішити слух водія і його супутників.

Для Ghibli Hybrid підготували оновлений дизайн інтер'єру та екстер'єру. Автомобіль отримав нову решітку радіатора з вертикальними вставками, що нагадують камертон, а також нові задні ліхтарі з "бумерангами" габаритних вогнів – відсилання до моделі 3200 GT і концепту Alfieri.

Автомобіль отримав нову решітку радіатора з вертикальними вставками, що нагадують камертон. Фото: maserati.com

"Бумеранг" задніх ліхтарів нагадують про моделі 3200 GT і концепту Alfieri. Фото: maserati.com

Відрізнити новинку можна буде за синім акцентів: вставкам на бічних воздухозаборниках, гальмівним супортам і вставці на емблемі на задніх стійках.

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Салон прикрашають фірмові "тризуби", вишиті синьою ниткою, а також оригінальна синя прошивка сидінь.

Салон прикрашають фірмові "тризуби", вишиті синьою ниткою. Фото: maserati.com

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Мультимедійна система Maserati Intelligent Assistant нового покоління працює на програмному забезпеченні Android Automotive, що дозволяє налаштовувати інтерфейс відповідно до персональних переваг користувача.

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Екран високої роздільної здатності збільшили в розмірах з 8,4 до 10,1 дюйма, а цифрова шкала приладів отримала нову графіку. Крім того, тепер автомобіль має систему комунікації Maserati Connect, яка дозволяє отримувати оперативну інформацію, а також оновлювати додатки і програми в режимі он-лайн.

Компанія обіцяє, що з моделі Ghibli Hybrid почнеться повномасштабний процес електрифікації всього модельного ряду, а в наступному році шанувальників марки з тризубом на капоті очікують повністю електричні версії GranTurismo і GranCabrio.

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