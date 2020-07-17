У Maserati з'явився перший гібридний спорткар
Компанія Maserati розпочала виробництво першого в своїй історії гібридного спорткара. Їм стала наймасовіша модель бренду – спортседан Ghibli.
Раніше Ghibli оснащувався виключно моторами V6, але тепер у нього з'явилася 4-циліндрова гібридна версія. Дволітровою бензинової "четвіркою" з турбонаддувом поділилися колеги з Alfa Romeo (цей мотор використовується на Giulia і Stelvio ).
Електрична складова гібрида включає стартер-генератор на 48 вольт, електронагнетатель e-Booster і компактну літій-іонну батарею, яка розташована в багажнику для кращої развесовки. Гібридна силова установка має потужність 330 к.с., а обертовий момент досягає 450 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх ведучих коліс за допомогою 8-ступеневої "автомата".
З таким арсеналом Ghibli Hybrid здатний розвивати швидкість до 255 км / год, а розгін до першої "сотні" займає 5,7 секунди. Спеціальні настройки резонатора дозволили зберегти неповторне звучання випускної системи, яке буде тішити слух водія і його супутників.
Для Ghibli Hybrid підготували оновлений дизайн інтер'єру та екстер'єру. Автомобіль отримав нову решітку радіатора з вертикальними вставками, що нагадують камертон, а також нові задні ліхтарі з "бумерангами" габаритних вогнів – відсилання до моделі 3200 GT і концепту Alfieri.
Відрізнити новинку можна буде за синім акцентів: вставкам на бічних воздухозаборниках, гальмівним супортам і вставці на емблемі на задніх стійках.
Салон прикрашають фірмові "тризуби", вишиті синьою ниткою, а також оригінальна синя прошивка сидінь.
Мультимедійна система Maserati Intelligent Assistant нового покоління працює на програмному забезпеченні Android Automotive, що дозволяє налаштовувати інтерфейс відповідно до персональних переваг користувача.
Екран високої роздільної здатності збільшили в розмірах з 8,4 до 10,1 дюйма, а цифрова шкала приладів отримала нову графіку. Крім того, тепер автомобіль має систему комунікації Maserati Connect, яка дозволяє отримувати оперативну інформацію, а також оновлювати додатки і програми в режимі он-лайн.
Компанія обіцяє, що з моделі Ghibli Hybrid почнеться повномасштабний процес електрифікації всього модельного ряду, а в наступному році шанувальників марки з тризубом на капоті очікують повністю електричні версії GranTurismo і GranCabrio.
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