В Україні в лютому подорожчають оливи й мастила

В Україні в лютому 2021 року зростуть ціни на мастильні матеріали. Цьому сприяє їх дорожчання на світовому ринку.

Різке зростання цін на базові оливи триває останні три місяці через скорочення їх постачань. Через пандемію на них зменшився попит, що призвело до 10-річного мінімуму обсягів нафтоперероблення в Росії. Про це з посиланням на міжнародне цінове агентство Argus повідомляє сайт enkorr.

Крім того, істотно скоротили обсяги виробництва європейські й американські заводи. А профілактичні роботи на низці заводів Європи додатково підштовхнули ціни вгору.

У результаті котирування базового масла марки SN 500 в балтійських портах у січні 2021 р. перевищили $750/т. Це в 2,3 рази вище, ніж було у червні 2020 року.

Паралельно з котируваннями ростуть і премії, які трейдери готові платити за гарантоване постачання мастил. Диференціал до котирувань базового масла SN 150 в Європі наблизився до + $300/т.

Менеджер з розвитку бізнесу агентства Argus Дмитро Терентьєв каже, що ціни на базові масла почали зростати в червні 2020 року на тлі закінчення першої хвилі коронавіруса.

"Через різке скорочення попиту на бензин, дизпальне і гас у зв'язку з пандемією COVID-19 НПЗ у Європі, Азії та інших регіонах значно скоротили перероблення, що позначилося на обсягах виробництва базових масел. Для багатьох заводів маржинальність виробництва стала негативною. Через це частину НПЗ зупинилася на ремонти. При цьому попит на масла впав значно менше, ніж на моторне паливо", – сказав Терентьєв.

Відповідно на світовому ринку склався дефіцит масел, який штовхає ціни вгору.

"У звичайні роки взимку спостерігається зниження попиту і базові масла дешевшають, проте поточний зимовий сезон став винятком, і ми продовжуємо спостерігати значне перевищення попиту над пропозицією. Аналітики Argus прогнозують, що зростання цін може зберегтися до травня 2021 року і складе до початку літа близько 10% від поточних значень котирувань", – додав менеджер.

Зазначається, що базові масла на 80-90% формують вартість товарних олив і мастил, відповідно здорожчання продукції українських виробників складе не менше 50%. У 2020 році імпорт базових масел в Україну склав 143,2 тис. т, що на 19% менше порівняно з рівнем 2019 р.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американець розповів про неймовірно дорогу заміну оливи в своєму Bugatti Veyron Mansory Vivere – за цю послугу він заплатив 21 тис. доларів (майже 600 000 грн).