Цього року виповнюється 60 років першій українській малолітражці ЗАЗ-965 "Запорожець". До ювілею у Львові провели спецгашення пам’ятної почтової марки та конверту.

На жаль, через карантинні обмеження було скасовано цьогорічний ювілейний Міжнародний зліт власників цієї улюбленого багатьма поколіннями моделі авто у Запоріжжі на Хортиці. Тож, Львів став чи не єдиним містом України що відзначив це свято.

У Львові відсвяткували день народження "Запорожця". Фото Євгена Кравса

В Україні в багатьох містах існують клуби фанів "Запорожця", проте у Львові до цієї моделі особливе ставлення. Ще у 1983 році тут був заснований "Авто-фан-клуб "ЗАЗ-Козак". А у 1999 році саме на "горбатих" "Запорожцях" були проведені перші змагання на історичній трасі "Львівський трикутник". Також у 1999 році "Піккардійська терція" у Львові вперше виконала "Гімн "Запорожцю". Не дивно, що на цьогорічне свято розрізати ювілейний торт та заспівати разом прийшли "піккардійці".

У Львові відсвяткували день народження "Запорожця". Фото Євгена Кравса

Акцію у стилі ретро організували львівські власники української автолегенди. Після розрізання великого святкового торта та традиційного келеха шампанського відбувся мініконкурс "Елеганції" – огляд автомобілів та екіпажів, одягнених у наряди періоду випуску їх авто. Веселі кольори, штани кльош, яскраві сорочки, плаття в горошок – супутники епохи "Запорожців".

В рамках свята відбулося спецпогашення пам’ятної почтової марки та конверту присвячених ювілею: такий подарунок зробив відомий український філателіст "Козацької почти" Андрій Пилюх.

У Львові відсвяткували день народження "Запорожця". Фото Євгена Кравса

У Львові відсвяткували день народження "Запорожця". Фото Євгена Кравса

Нагадаємо, що ЗАЗ-965 "Запорожець" – перший серійний український легковий автомобіль, який випускався на Запорізькому автомобілебудівному заводі "Комунар" з 1960 по 1969 роки. Вартість ЗАЗ-965 складала 1800 радянських карбованців, з роками ціна авто змінювалася, але завжди була еквівалентна 1000 пляшкам горілки. Тобто, ЗАЗ-965 можна було придбати за суму, приблизно відповідну 20-ти офіційним середнім заробплатам. Для багатьох радянських сімей саме "горбатий" "Запорожець" став першою в житті машиною.

У Львові відсвяткували день народження "Запорожця". Фото Євгена Кравса

Він відрізнявся фантастичною прохідністю. За свій "іграшковий" вид, дешевизну і конструктивні недоліки, він часто ставав об'єктом жартів. "Горбатий" був постійним героєм анекдотів, в яких він стикався з пихатим 600-м "Мерседесом", боявся собак і ганьбив всю сім'ю. Але народної любові все ж було куди більше.

У січні 1960 року виготовили три дослідних "Запорожця" з двигунами МеМЗ-965В Мелітопольського моторного заводу. До березня дві машини накатали по п’ять тисяч кілометрів, третя – чотирнадцять тисяч. 18 липня 1960 року два автомобілі було презентовано кремлівським вождям Микиті Хрущову і Леоніду Брежнєву.

У Львові відсвяткували день народження "Запорожця". Фото Євгена Кравса

У жовтні завод "Комунар" розпочав серійний випуск "малюків". Перша серійна партія побачила світ 22 листопада. За дев’ять років було виготовлено 316 713 примірників

"Горбатий" став воістину народним автомобілем і навіть експортувався за кордон: для цих цілей була розроблена спеціальна версія 965Е/965АЕ "Ялта" c поліпшеної звукоізоляцією і внутрішнім оздобленням.

Експортна версія отримала ім'я Jalta. Фото: obozrevatel.com

ЗАЗ також випускав версії для людей з проблемами опорно-рухового апарату: 965Б для людей з повністю нефункціональними ногами та 965Р для тих, у кого працювала одна рука й одна нога. Крім цього, існувала незвичайна версія 965С з правим розташуванням рульового керування для збору и перевезення пошти.

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, ЗАЗ-968М "Запорожець" з паперу показали на відео.