У Луцьку 'героя парковки' покарали фекаліями. Фото

У місті Луцьк нестандартним чином провчили "героя парковки". За залишений на тротуарі Mercedes Sprinter його автомобіль облили фекаліями.

Відповідні фото опублікував користувач Ігор Андрущак у Facebook-групі АвтоАндоні Луцька.

Mercedes Sprinter облили фекаліями. Скріншот публікації

Судячи з усього, фургон водія комусь добряче набрид. На фото видно, що Спринтер припаркували на всю ширину тротуару – так що, він повністю перегородив пішоходам дорогу.

У коментарях до фото думки користувачів розділилися на рахунок побаченого: одні впевнені, що це правильний метод покарання і автомобіліст отримав по заслугах, інші ж вважають, що "вчителі" вчинили досить жорстко і "за таке не шкода і руки відірвати".

Mercedes Sprinter облили фекаліями - коментарі до фото. Скріншот коментарів

Mercedes Sprinter облили фекаліями - коментарі до фото. Скріншот коментарів

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві автомобіль "героя парковки" залили монтажною піною і розмалювали фарбою.