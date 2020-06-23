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У Луцьку "героя парковки" покарали фекаліями. Фото

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2,8 т.
У Луцьку 'героя парковки' покарали фекаліями. Фото

Mercedes Sprinter облили фекаліями

У місті Луцьк нестандартним чином провчили "героя парковки". За залишений на тротуарі Mercedes Sprinter його автомобіль облили фекаліями.

Відповідні фото опублікував користувач Ігор Андрущак у Facebook-групі АвтоАндоні Луцька.

Mercedes Sprinter облили фекаліями.

Mercedes Sprinter облили фекаліями. Скріншот публікації

Судячи з усього, фургон водія комусь добряче набрид. На фото видно, що Спринтер припаркували на всю ширину тротуару – так що, він повністю перегородив пішоходам дорогу.

У коментарях до фото думки користувачів розділилися на рахунок побаченого: одні впевнені, що це правильний метод покарання і автомобіліст отримав по заслугах, інші ж вважають, що "вчителі" вчинили досить жорстко і "за таке не шкода і руки відірвати".

Mercedes Sprinter облили фекаліями - коментарі до фото.

Mercedes Sprinter облили фекаліями - коментарі до фото. Скріншот коментарів

Mercedes Sprinter облили фекаліями - коментарі до фото.

Mercedes Sprinter облили фекаліями - коментарі до фото. Скріншот коментарів

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві автомобіль "героя парковки" залили монтажною піною і розмалювали фарбою.

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