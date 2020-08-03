У липні українці активно інвестували в нові авто

Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 8,4 тисячі нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з минулим роком липневий попит на нові авто в Україні зріс на 10 відсотків.

Найбільш затребуваним брендом липня став французький Renault. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 1440 машин цієї популярної марки, що на 20% більше, ніж в липні минулого року. Крім того, бестселером місяця став Rensult Sandero, за який своїми заощадженнями проголосували 549 українських покупців.

Найбільш продаваним новим автомобілем липня 2020 став Renault Sandero. Фото: renault.ua

Друге місце зайняв бренд Toyota, який реалізував 1147 автомобілів і показав приріст в розмірі 10% в порівнянні з липнем минулого року.

Третій рядок рейтингу займає компанія Skoda, продукцію чеського бренду вибрали в минулому місяці 457 жителів України.

Четверту і п'яту позиції займають корейський бренди Hyundai і Kia, які реалізували відповідно 442 і 429 новеньких авто.

У ТОП-10 за результатами липневих продажів увійшли: Volkswagen – 361 шт. (+7%), Peugeot – 352 шт. (+113%), Suzuki – 351 шт. (+36%), Nissan – 332 шт. (-32%) і Mazda – 279 шт. (+20%).

Всього за 7 місяців нинішнього року в Україні поставили на облік 45,5 тисяч нових легкових авто, що всього лише на 2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, попит в Україні на нові авто продовжує набирати обертів.